ترانسنيستريا تعلن وقوع هجمات جديدة على أراضيها

تيراسبول-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد شرق مولدوفا وقوع هجمات جديدة على أراضيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الداخلية قولها في بيان “إن أربعة انفجارات دوت مساء أمس في محيط المطار السابق قرب قرية فورونكوفو في منطقة ريبنيتسكي على مقربة من حدود أوكرانيا” مشيرة إلى “أن قنبلتين أسقطتا على الأرجح بواسطة طائرة مسيرة ثم تكرر الهجوم بعد ساعة”.

وأوضح البيان أن “هذا الحادث سبقه هجوم آخر أسقطت فيه مقذوفتان أخريان قرب فورونكوفو أمس” لافتاً إلى أن الهجمات لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية.

ولم تشر وزارة الداخلية في بيانها إلى الجهة التي تعتبرها مسؤولة عن الهجوم.

من جانبها نفت وزارة الدفاع في ترانسنيستريا صحة المزاعم عن إعلان التعبئة العامة لقوات الجيش وغيرها من التشكيلات المسلحة في الجمهورية المعلنة ذاتياً.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات الأمنية حول ترانسنيستريا التي شهدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حوادث أمنية.

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