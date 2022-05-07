إيران تصدر مشتقات نفطية بقيمة 25 مليار دولار

طهران-سانا

أعلن رئيس اتحاد مصدري المشتقات الإيرانية حميد حسيني اليوم أن صادرات مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في الـ 20 من أذار 2022.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن حسيني قوله في تصريح اليوم: “إجمالي صادرات البلاد بلغت 48 مليار دولار في السنة المذكورة واستحوذت صادرات مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات على حصة ملحوظة رغم الحظر المفروض على البلاد”.

وأشار حسيني إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات غير النفطية حتى نهاية السنة المالية الحالية في الـ 20 من أذار 2023 مستوى 48 مليار دولار وأن تستحوذ المشتقات النفطية على نحو 58 بالمئة منها.

وتابع حسيني إن زيادة صادرات القطران كانت أقل من 100 ألف طن ولكن قيمته تضاعفت على غرار النفط وذلك بسبب ارتفاع سعره العالمي كما أن البوليمرات كانت السنة الماضية الأعلى تصديرياً بـ 3.77 مليارات دولار.

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