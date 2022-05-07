SCS-NET
الشريط الأخباري

الشؤون الصحية بدمشق تنظم 51 ضبط مخالفة خلال عطلة عيد الفطر

2022-05-07

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق 51 ضبط مخالفة بحق أصحاب مطاعم ومحال غذائية مخالفين للشروط الصحية وذلك خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وبين مدير الشؤون الصحية الدكتور شادي خلوف أن الضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية خلال جولاتها تضمنت مخالفات لعدم التقيد بالنظافة والشروط الصحية وعرض مواد غذائية خارج المحال ووجود مواد منتهية الصلاحية وعدم إبراز وثائق صحية وعرض الأطعمة بطريقة مكشوفة.

وأشار خلوف إلى أن دوريات الرقابة الصحية قامت بمعالجة عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إغلاق مستودعين في سوق باب سريجة بدمشق لاحتوائهما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

دمشق-سانا أغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق مستودعين مخالفين يحتويان مواد غذائية غير صالحة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved