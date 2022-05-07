الشؤون الصحية بدمشق تنظم 51 ضبط مخالفة خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق 51 ضبط مخالفة بحق أصحاب مطاعم ومحال غذائية مخالفين للشروط الصحية وذلك خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وبين مدير الشؤون الصحية الدكتور شادي خلوف أن الضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية خلال جولاتها تضمنت مخالفات لعدم التقيد بالنظافة والشروط الصحية وعرض مواد غذائية خارج المحال ووجود مواد منتهية الصلاحية وعدم إبراز وثائق صحية وعرض الأطعمة بطريقة مكشوفة.

وأشار خلوف إلى أن دوريات الرقابة الصحية قامت بمعالجة عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين.

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