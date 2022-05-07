إصابة ثلاثة مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

حماة-سانا

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة اثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” في قرية عكش بريف السلمية الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن “لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر في قرية عكش بريف السلمية الشرقي خلال تواجد عدد من المواطنين في المكان ما تسبب بإصابة رجلين اثنين وطفلة بجروح متفاوتة وجرى نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني”.

واستشهد في الـ 14 من الشهر الفائت مواطن اثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” بسيارة مدنية في قرية أبو لفة التابعة لناحية الرهجان بريف السلمية الشمالي الشرقي.

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