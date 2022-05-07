إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية

برلين-سانا

أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا أنه تم إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحفيين من وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في العاصمة برلين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان: “تم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيش الصحفيون وعائلاتهم فيه.. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في المبنى” موضحة أنها أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

بدورها طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.

وجاء في بيان للوزارة: “إن الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة” معتبرة أن هذا الحادث “نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي تتعرض له وسائل الإعلام الروسية وموظفوها من قبل الغرب”.

وأضافت الوزارة إن “القرار المسيس بإبعاد وسائل الإعلام الروسية عن البث في الاتحاد الأوروبي كان نذيراً لتخويفهم الجسدي وحتى القضاء عليهم” لافتة إلى أنه يجب “تقديم تقييم محايد لهذا الهجوم الفاضح على المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير وسلامة الصحفيين من خلال الهياكل المتخصصة لحماية حقوقهم في الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

من جانبها أعلنت الشرطة الألمانية إبطال عبوة ناسفة في مجمع يضم وكالة صحفية روسية في برلين أمس موضحة أنه تم “فتح تحقيق جنائي في الحادث كما تم إجلاء الصحفيين وأفراد عائلاتهم”.

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