الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة بيرقدار تركية الصنع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار (تي بي 2) تابعة للقوات الأوكرانية.

ونشرت الوزارة مشاهد لعمل أنظمة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات (بانتسير إس1) خلال العملية العسكرية بأوكرانيا تضمنت قيامها بتدمير مسيرة (بيرقدار) التابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضح قائد المنظومة فلاديمير أنه أثناء مناوبة قتالية اكتشف طاقم (بانتسير إس1) هدفاً جوياً تم تحديده على أنه طائرة مسيرة هجومية من طراز (بيرقدار تي بي2) تابعة للقوات الأوكرانية وبعد تتبع الهدف قام طاقم المنظومة بتدميره.

وأشار إلى أن أنظمة (بانتسير إس1) توفر حماية لوحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا من وسائل الهجوم الجوي مثل الطائرات دون طيار والصواريخ وقذائف راجمات الصواريخ.

وفي سياق متصل نشرت الوزارة مقاطع فيديو تظهر عمل الطائرات المسيرة من طراز (اوربان) وطواقم راجمات الصواريخ الروسية من طراز (غراد) خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن المسيرات الروسية اكتشفت مواقع للقوات الاوكرانية ونقلت إحداثياتها إلى وحدات المدفعية وراجمات صواريخ غراد التي قامت باستهداف القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو.

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