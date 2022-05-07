مصرع 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك الروسي

موسكو-سانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حرائق اندلعت في إقليم كراسنويارسك الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مديرية حالات الطوارئ في الإقليم قولها في بيان اليوم إن “النيران اندلعت في 15 مبنى في قرية نوفوكورسك و20 مبنى آخر في قرية نيكولسك ما أدى لوفاة شخصين بينما اندلعت النيران في 16 مبنى بقرية تالاجانكا بمنطقة كازاتشينسكي ما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان”.

ويقع اقليم كراسنويارسك في جنوب منطقة سيبيريا داخل منطقة الغابات الطبيعية حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في بعض مواسم السنة إلى اندلاع حرائق.

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