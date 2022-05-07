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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2022-05-07

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية والجزيرة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

السبت الأحد الاثنين
دمشق 22 /13 25 /14 28 /15
القنيطرة 18 /10 20 /12 23 /13
درعا 23 /13 26 /13 29 /15
السويداء 18 /10 20 /10 22 /11
حمص 21 /12 23 /12 24 /14
حماة 24 /13 26 /14 27 /16
الحسكة 24 /11 26 /12 28 /13
اللاذقية 23 /18 24 /17 25 /17
طرطوس 23 /17 24 /16 25 /16
حلب 25 /12 27 /13 28 /13
إدلب 21 /10 23 /11 24 /12
دير الزور 30 /14 32 /15 33 /16
الرقة 24 /11 26 /12 27 /13

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