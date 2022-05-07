زراعة السويداء تدعو لمكافحة دودة ثمار التفاح بالمناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500 متر

السويداء-سانا

دعت مديرية الزراعة بالسويداء المزارعين للبدء بمكافحة دودة ثمار التفاح ضمن المناطق المزروعة بالمحصول والتي يقل ارتفاعها عن 1500 متر.

وذكر رئيس دائرة الوقاية بالمديرية المهندس حاتم البربور في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الموعد المناسب للمكافحة في هذه المناطق هو بين الـ 9 والـ 13 من الشهر الحالي مبيناً أن إعلان المكافحة في تلك المناطق استند لمراقبة وتطور بيوض الحشرة وقراءات المصائد الفرمونية من قبل الفنيين الزراعيين ضمن مواقع زراعة التفاح.

ولفت البربور إلى وجود متابعة لباقي المناطق لإعلان المكافحات فيها بأوقاتها المناسبة مؤكداً أهمية تطبيق عمليات المكافحة لهذه الآفة الرئيسة للمحصول بالمحافظة والتي تؤثر سلباً على اقتصادية الإنتاج وجودة المنتج.

من جهة ثانية بين رئيس دائرة الوقاية أن المديرية كافحت بشكل مجاني مساحة 1000 دونم مزروعة بالقمح في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة السويداء ضد حشرة السونة بعد وصول الإصابات فيها إلى عتبة الضرر الاقتصادي مشيراً إلى تواصل عمليات التحري عن الحشرة خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق زراعة المحصول.

وتعتبر زراعة التفاح من الزراعات الرئيسة في محافظة السويداء ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجارها نحو 15 ألف هكتار فيما تجاوز إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء للموسم الحالي أكثر من 337 ألف دونم.

عمر الطويل

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