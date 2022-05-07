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خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة اليمنية

2022-05-07

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 108 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من بين خروقات قوى العدوان محاولة تسلل وغارتين للطيران التجسسي على حيس والجبلية والجراحي و23 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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