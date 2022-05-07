بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عن مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله “سنوفر حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا تشمل مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات”.

وحذر بايدن في الوقت نفسه من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة “أشرفت على النفاد” داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

من جهته أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 150 مليون دولار.

وما زالت شحنات الاسلحة التى ترسلها الولايات المتحدة وحلفاوءها فى حلف شمال الاطلسى “ناتو” تتدفق الى كييف بقيمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر عمليات نقل الأسلحة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية حيث تشمل هذه الشحنات العسكرية صواريخ مضادة للدبابات وبطاريات دفاع جوي وأسلحة أخرى في تصعيد خطير ومستمر للأزمة في أوكرانيا.

إلى ذلك اعترف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” جون كيربي بتقديم بلاده معلومات استخباراتية لكييف عن القوات الروسية معتبرا أن السلطات الأوكرانية “هي من تقرر بنفسها كيفية استخدامها”.

وقال كيربي “نحن نزودهم بما نعتقد أنها معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب عن الوحدات الروسية والتي ستسمح للقوات الأوكرانية بتنظيم وحشد دفاعها بأفضل ما لديها” مشيرا إلى أن “المعلومات الاستخبارية المقدمة محدودة” على حد تعبيره.

وأشار كيربي إلى أن “دولا أخرى تنقل أيضا معلومات استخباراتية إلى كييف” دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية حول الوحدات الروسية المتواجدة في ساحات المواجهة خلال العملية الروسية الخاصة والتي سمحت للأوكرانيين باستهداف الجنود الروس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency