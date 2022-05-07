مجلس الأمن يعرب عن دعمه لجهود غوتيرس لتسوية الأزمة الأوكرانية

نيويورك-سانا

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره بإجماع أعضائه اليوم عن دعمه جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة تاس أن مجلس الأمن عبر في البيان عن “قلقه إزاء سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا” مؤكدا “دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتسوية الأزمة الأوكرانية”.

من جهته رحب غوتيريس بالبيان وقال “اليوم لأول مرة تحدث مجلس الأمن بصوت واحد تأييدا للسلام في أوكرانيا” مشيرا إلى عزمه مواصلة الجهود “للبحث عن سبل تحقيق السلام”.

يشار إلى أن هذا أول بيان يصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول الوضع في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

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