مقر التنسيق الروسي: إجلاء 50 مدنياً من مصنع آزوفستال في ماريوبول

موسكو-سانا

أعلن مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني إجلاء 50 مدنياً بينهم 11 طفلاً من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المقر في بيان اليوم: “جرت عملية لإجلاء المدنيين الذين احتجزهم النازيون في مصنع آزوفستال وتم إنقاذ 50 شخصاً بمن فيهم 11 طفلاً وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها”.

وأكد مقر التنسيق الروسي أن العملية الإنسانية في مصنع آزوفستال ستستمر يوم غد السبت.

وقدر مصدر عسكري روسي وجود مئات المدنيين يحتجزهم المسلحون تحت أبنية مصنع آزوفستال الذي بات الجيب الأخير للقوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين الذين يقاتلون معها في المدينة.

وكان مصدر عسكري روسي كشف أمس أن المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال عرضوا مبادلة المدنيين الذين يحتجزونهم هناك بالطعام والدواء مبيناً أن هذا الأسلوب شبيه بأساليب الإرهابيين في سورية وخاصة إرهابيي تنظيم “داعش” الذين عرضوا تبادل المدنيين المخطوفين بالغذاء والأدوية وبأوزان محددة.