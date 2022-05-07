السويداء-سانا

تأهل فريق عرمان للدور الثاني لدوري كرة القدم للصالات لأندية الدرجة الأولى بعد تغلبه اليوم على فريق تل الفخار بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة نادي صلخد بالسويداء ضمن منافسات إياب الدور الأول لحساب المجموعة الثانية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز تل الفخار 9-6 ليتأهل بذلك فريق عرمان بمجموع المباراتين.

يشار إلى أن المجموعة الثانية لدوري كرة القدم للصالات لأندية الدرجة الأولى ضمت إلى جانب فريقي تل الفخار وعرمان فريق دير عطية الذي انسحب من المشاركة بالدوري.

عمر الطويل