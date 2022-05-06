افتتاح كنيسة القديسين بطرس وبولس في السقيلبية بريف حماة

حماة-سانا

بحضور غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وحشد من المواطنين تم اليوم افتتاح وتكريس كنيسة القديسين بطرس وبولس في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي.

وأكد غبطة البطريرك يوحنا العاشر أن افتتاح هذا الصرح الديني دليل على تمسك أهل المدينة بأرضهم وتشبثهم بجذورهم وانتمائهم للهوية السورية والوطن الأم سورية.

وهنأ البطريرك يوحنا العاشر أهالي السقيلبية بافتتاح وتكريس هذه الكنيسة على اسم الرسولين بطرس وبولس.

بعد ذلك أقيم قداس إلهي وحفل كورال في صالة الكنيسة.

حضر الافتتاح عدد من رؤساء الطوائف المسيحية في محافظة حماة وفعاليات دينية وأهلية ورسمية وعدد من أعضاء مجلس الشعب.