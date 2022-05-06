نادال يودع بطولة مدريد للتنس

مدريد-سانا

فشل النجم الإسباني رافائيل نادال في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة مدريد لتنس الأساتذة بخسارته اليوم أمام مواطنه كارلوس ألكاراس في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن ألكاراس الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 19 من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة نتائجها 6-2 و1-6 و6-3 خلال ساعتين و29 دقيقة.

وأخفق نادال البالغ 35 عاماً بتعزيز رقمه القياسي في بطولة مدريد من خلال التتويج باللقب للمرة السادسة خلال مسيرته.

في المقابل سيلاقي ألكاراس في الدور نصف النهائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب في وقت سابق اليوم على البولندي هوبرت هوركاش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4.