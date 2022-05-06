القوات الروسية تقبض على مشتبه به خطط لعمل إرهابي بمدينة خيرسون

موسكو-سانا

ألقت القوات الروسية القبض اليوم على رجل يشتبه بتخطيطه لعمل إرهابي بمدينة خيرسون.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لجنة التحقيق الروسية قولها في بيان: “حسب المعلومات فإن الرجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي أثناء الفعاليات الاحتفالية في عيد النصر على النازية الذي يصادف 9 أيار” مشيرة إلى أن “الموقوف اعترف بضلوعه في إعداد زجاجات مولوتوف وإنه كان يعمل تحت الضغط من قبل القوات الأوكرانية”.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية عثرت على وكر بإحدى الشقق السكنية في مدينة خيرسون يحتوي على أسلحة نارية وذخيرة وقاذف محمول وكمية من مادة “تي إن تي” المتفجرة.

ولفت البيان إلى أن لجنة التحقيق ووزارة الدفاع الروسية تعملان على تحديد هويات متورطين آخرين في التخطيط للجريمة ومحاسبتهم.