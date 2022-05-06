الرئاسة الفلسطينية: إعلان الاحتلال مخططاً استيطانياً جديداً بالضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

القدس-سانا

أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 4000 وحدة استيطانية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وحذر أبو ردينة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإيقاف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.

وأشار أبو ردينة إلى أن مخطط الاحتلال الاستيطاني يهدف إلى هدم نحو 12 قرية فلسطينية وتهجير أكثر من 4000 فلسطيني بينهم 500 طفل والاستيلاء على 22 ألف دونم من الأراضي جنوب مدينة أريحا إضافة لفصل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة مشددة على أنها تشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي.

وقالت الخارجية إن إعلان الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف إلى تكريس عمليات الاستيطان وإقامة آلاف البؤر الاستيطانية وقضم المزيد من أراضي الفلسطينيين فيها مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ومحاسبة المسؤولين عنها.