الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية وتؤكد عزم موسكو الرد بحزم على عقوبات لندن

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت احتجاجاً على عقوبات لندن الجديدة واكدت عزم موسكو الرد بحزم عليها.

ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية قولها في بيان أنها سلمت السفيرة البريطانية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تبني لندن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وأبلغتها بأن “استمرار هذا الخط المدمر سيؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي”.

وأوضح البيان أن “بريطانيا أطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا وأن موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم وحسب الأعراف الدولية على جميع العقوبات التي فرضتها لندن”.

وتأتي العقوبات البريطانية الجديدة بينما يناقش الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي وسط انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية.