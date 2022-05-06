دونيتسك: 75 بالمئة ممن تم إجلاؤهم من ماريوبول يفضلون البقاء في دونيتسك أو روسيا

موسكو-سانا

أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا أن معظم الذين يتم إجلاؤهم عن مدينة ماريوبول يفضلون البقاء في مناطق الجمهورية أو الاستقرار في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن نيكونوروفا قوله اليوم: معظم الذين تم تحريرهم ولديهم فرصة المرور عبر الممر الإنساني الذي تقيمه القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما زالوا يريدون البقاء في جمهورية دونيتسك أو الانتقال إلى روسيا ويمكننا القول إن نسبة هؤلاء تصل إلى 75 ممن يخرجون.

وأضافت نيكونوروفا: 25 بالمئة فقط يفضلون الذهاب مع المنظمات الدولية والمغادرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك أعلنت اجلاء 518 شخصاً من مدينة ماريوبول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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