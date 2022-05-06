افتتاح حديقة الشهداء في مشتى الحلو بريف طرطوس

طرطوس-سانا

افتتحت مساء اليوم في منطقة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس حديقة الشهداء في مشتى الحلو التي تم تجهيزها بالتعاون والتنسيق بين الملتقى الثقافي العائلي وبلدية مشتى الحلو والأهالي وذلك عربون وفاء لتضحيات شهداء الوطن من أبناء المنطقة الأبطال الذين لبوا النداء وبذلوا أرواحهم كرمى وطنهم الغالي.

وبين رئيس مجلس بلدية مشتى الحلو المحامي جوزيف عيد لمراسلة سانا أن افتتاح حديقة الشهداء في المنطقة هو تعبير عن الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء لافتاً إلى أن مجلس البلدية ساهم في تأهيل مدخل جبل مشتى الحلو وتقديم كل العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل ليكون معلماً جديداً يضفي قيمة جمالية للمنطقة.

المشرف على الملتقى الثقافي العائلي المحامي وائل صباغ أشار إلى أن افتتاح الحديقة مبادرة أهلية محلية ليتم استذكار الشهداء فهم باقون وخالدون في كل مكان وزمان وأن ذويهم سائرون على الدرب الذي رسمته وأنارته دماؤهم الطاهرة.

ولفت صباغ إلى أنه تمت زراعة أشجار الصنوبر في الحديقة وسميت بأسماء شهداء المنطقة إضافة إلى زراعة الورود وتوزيع المقاعد كما تم وضع منحوتة للنحات حسين ديب تشير إلى الأمل والتجدد والتمسك بالحياة إضافة إلى وضع أعمدة ومنارات خشبية تراثية في المكان تم التبرع بها من قبل الأهالي.

بدورهم عبر عدد من أهالي المنطقة وذوي الشهداء عن سعادتهم وفخرهم بهذه المبادرة والتي تؤكد أن السوريين كانوا دائماً وسيبقون يداً واحدة لإعادة بناء ما دمره الإرهاب بالتعاون والمحبة والالتزام بنهج الشهادة والشهداء.

هيبة سليمان

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