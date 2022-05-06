اعتقال راكب طائرة فتح بابها قبل توقفها على المدرج في شيكاغو

واشنطن-سانا

اعتقلت الشرطة الأمريكية مسافراً فتح باب الطوارئ في طائرة كان على متنها وصعد إلى جناحها وسار عليه قبل توقفها على المدرج في مدينة شيكاغو اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً فتح مخرج طوارئ الطائرة وسار على أحد جناحيها بينما كانت تتهيأ للوقوف في مطار أوهيرو الدولي وقفز على مدرج المطار في محاولة لتوجيه الطائرة إلى البوابة موضحة أنه تم اعتقال المسافر واحتجازه بتهمة السلوك المتهور.

وبرر المسافر فعلته بدعوى أن صبره نفد عند هبوط الطائرة التابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الامريكية في مطار أوهيرو بمدينة شيكاغو.

وقالت شركة الطيران الأمريكية: إن أفراد طاقمها أوقفوا الراكب خارج الطائرة التي كانت تسير إلى بوابة المطار للسماح للركاب الآخرين بالخروج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency