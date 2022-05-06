دونيتسك: نعرض على المتطرفين الأوكرانيين بماريوبول يومياً نزع السلاح

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن قواتها وروسيا تعرض بشكل يومي على القوات الأوكرانية المتحصنة داخل مصنع الصلب آزوفستال في مدينة ماريوبول نزع السلاح والاستسلام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك أن غاغين قوله اليوم “تقتصر المفاوضات مع القوميين على عرض توفير ممر إنساني يومياً عليهم كي ينزعوا السلاح” موضحاً أن عرض هذا الممر الإنساني يرمي لإجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل (آزوفستال).

ويأتي هذا الكلام على خلفية دعوة حكومة أوكرانيا منظمة (أطباء بلا حدود) إلى المشاركة في عملية إجلاء قواتها المحاصرة في (آزوفستال).

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرض ومواصلة محاصرة مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 518 شخصاً من مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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