إصابة 17 شخصاً إثر انفجار بمبنى في أسبانيا

مدريد-سانا

أصيب 17 شخصاً اليوم إثر انفجار وقع في مبنى من أربعة طوابق وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث ألميدا قوله إن انفجاراً قوياً هز مبنى من أربعة طوابق كان يجري تجديده في حي سلمنقة الفاخر ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بجروح لافتة إلى أن أحد المصابين في حالة خطرة.

وأوضح مارتينيث ألميدا أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن أشخاص من المرجح أن يكونوا محاصرين داخل المبنى.

بدورها ذكرت جيما مارتن المتحدثة باسم خدمة الطوارئ في المدينة أنه لم يتم إجلاء الأطفال داخل مدرسة على الجانب الآخر من المبنى كونها لم تتضرر بسبب الانفجار.

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