مقتل امرأتين بإطلاق نار في دار لرعاية ذوي الإعاقة في هولندا

أمستردام-سانا

قتلت امرأتان وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم إثر إطلاق نار في دار لرعاية ذوي الإعاقة بالقرب من مدينة روتردام جنوب هولندا.

ونقلت اسوشيتد برس عن وسائل إعلام هولندية أن امرأة وفتاة قتلتا كما أصيب فتى وامرأة بجروح جراء اطلاق نار في دار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة ريفية في مدينة روتردام جنوب هولندا.

ومن جهتها أفادت شرطة المدينة في تغريدة لها على موقع تويتر بأنه تم القبض على مطلق النار ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته مشيرة إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب إطلاق النار.

ودار الرعاية تضم العديد من ذوي الإعاقة او ممن لديهم أمراض عقلية كما تعد مأوى للمراهقين الذين يحاولون إعادة حياتهم إلى المسار الصحيح.

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