إعادة تشغيل 4 آبار بالسويداء بعد صيانتها وإصلاحها

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة السويداء تشغيل 4 آبار بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وقال مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم: إن الآبار المعاد تشغيلها شملت السويداء 3 وخازمة 12 والصورة الكبيرة 5 والدارة 2 وتبلغ غزارتها نحو 25 متراً مكعباً بالساعة لافتاً إلى الجهود التي يبذلها العاملون في الورشات للاستمرار بالعمل خلال أيام العطل والأعياد.

وأشار نصر إلى التجهيز حالياً لصيانة وإصلاح بئري شقا الموارد وصما البردان1 لإعادة تشغيلهما مع متابعة الآبار المعطلة لإصلاحها تباعاً وفق الإمكانيات المتاحة للعمل.

وكانت ورشات المؤسسة أعادت مؤخراً تشغيل بئري صلاخد 2 وذيبين 2 وذلك عقب الانتهاء من صيانتهما وإصلاحهما.

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