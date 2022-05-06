استطلاع للرأي: 78 بالمئة من الروس يثقون بالرئيس بوتين

موسكو-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي في روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 78 بالمئة من الروس.

ووفقاً لاستطلاع أجراه صندوق الرأي العام خلال الفترة من الـ29 من الشهر الماضي والأول من الشهر الجاري وأوردته وكالة نوفوستي فإن 78 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يثقون بالرئيس بوتين و79 بالمئة اكدوا أن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه.

وشمل الاستطلاع 1500 شخص في أكثر من 104 من المراكز السكنية ضمن 53 منطقة روسية بالاعتماد على المقابلات في مكان الإقامة.

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