استطلاع: غالبية النمساويين يعارضون الانضمام إلى الناتو

فيينا-سانا

أظهر استطلاع للرأي في فيينا أن النمساويين لا يزالون يعارضون بشدة انضمام بلادهم إلى عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وذكر الاستطلاع الذي أجراه المعهد النمساوي للأبحاث وتحليل البيانات أن شخصا واحداً فقط من كل سبعة أشخاص يرغب بالانضمام إلى الناتو.

وكتبت صحيفة كرونن تسايتونغ النمساوية: في حين أن البلدان المحايدة مثل السويد وفنلندا المجاورة لروسيا الاتحادية بدأت تخطط حكوماتها للانضمام إلى حلف الناتو بعد الحرب الأوكرانية ما زالت النمسا تعارض الانضمام إلى الحلف بشدة انطلاقاً من سياسة حياد الدولة المرسخة في الدستور منذ عام 1955.

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