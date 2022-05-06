الجيش الروسي يوزع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان خاركوف بأوكرانيا

موسكو-سانا

سلم الجيش الروسي دفعة جديدة بلغت 40 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان مناطق مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا التي سيطر عليها خلال العملية العسكرية الخاصة الجارية في البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية حسب موقع روسيا اليوم بأنه تم إيصال هذه الدفعة الجديدة من المساعدات بشاحنات ترافقها الشرطة العسكرية الروسية للمدنيين في المنطقة وتضمنت مواد غذائية ومستلزمات أساسية على أن يتم توزيعها وفق أولوية الأسر التي لديها أطفال.

من جانبه أعلن الحرس الوطني الروسي في بيان أنه سلم بالتعاون مع وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 70 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان مقاطعة خاركوف.

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