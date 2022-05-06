بعنوان تلاقي.. عرض مسرحي راقص لفرقة غابالا على مسرح ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

أحيت فرقة غابالا للمسرح الراقص عرضاً فنياً على خشبة مسرح المركز الثقافي في مدينة جبلة بعنوان “تلاقي”.

عفاف العبد الله مؤلفة ومخرجة ومؤسس فرقة غابالا بينت في تصريح لمراسلة سانا أن الفرقة التي تتألف من 30 راقصاً وراقصة طرحت من خلال فكرة تلاقي أنواع الرقص المختلفة الشرقي والشعبي والمعاصر والفلكلور والتراث المتنوع في سورية من الساحل والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى تقديم عروض من التراث القديم في الهند وإسبانيا.

وأشارت العبد الله إلى أن الفن سفير حضاري وثقافي وفكري يقدم فكراً متنوراً يظهر للمشاهدين كيف أن الإنسان منذ القدم اعتمد على رسالة الفن ونقلها لمن جاء بعده مشيراً إلى أن الفن السوري يحمل رسالة المحبة والأمل لكل الناس.

وأوضح محمد عثمان مصمم ومدرب في غابالا أن الفرقة قدمت 10 لوحات راقصة تلاقت وتمازجت فيها الثقافات والحضارات المتنوعة في سورية وجسدتها على خشبة المسرح في صور و لوحات فنية راقصة ملونة تعكس جمالية وتنوع المكونات السورية القائمة على الحب والخير بهدف إعادة الابتسامة إلى وجوه الناس.

يذكر أن غابالا هو الاسم الهلنستي القديم لمدينة جبلة وتأسست الفرقة عام 2014 ولها العديد من الأعمال المسرحية الراقصة مثل سورية يا حبيبتي والعرس وأبناء الحياة وروح الشرق وبلد الشمس.

هازار حمود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency