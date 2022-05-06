قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة منعت مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة وسمحت فقط لأهالي مدينة القدس ولأعداد محدودة من الفلسطينيين القادمين من الأراضي المحتلة عام 1948 بدخول المسجد.

وأصيب واعتقل عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لباحاته.

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