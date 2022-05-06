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2022-05-06

 

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قوات دونيتسك تحرر بمساعدة الجيش الروسي 176 مركزاً سكنياً

دونيتسك-سانا أعلنت قيادة قوات دونيتسك الشعبية أن قواتها وبمساعدة وحدات الجيش الروسي

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