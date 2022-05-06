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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجالية الروسية في حلب تحتفل بذكرى النصر على النازية
2022-05-05
روسيا ترجح عقد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا أواخر أيار الجاري
2022-05-05
4 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية لسورية في مسابقة StemCo الدولية للكيمياء
2022-05-02
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-05-01
سياسيان روسيان: الغرب يتبع نفس سياسة التضليل ضد سورية وروسيا
2022-05-01
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
محليات
الشهيد الحي غزوان شلغين: جراحي أوسمة ظفرت بها في جبهات القتال دفاعاً عن الوطن
2022-05-06
هطل لشهب (إيتا الدلويات) وخسوف للقمر خلال الشهر الجاري
2022-05-06
عيد الشهداء.. ترسيخ للروح الوطنية وتعزيز لقيم الفداء والتضحية
2022-05-06
إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة عيد الشهداء
2022-05-06
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية مصحوبة بالرعد في مناطق متفرقة
2022-05-06
أمهات الشهداء: دماء أبنائنا جعلت نار الإرهاب برداً وسلاما ًعلى سورية
2022-05-06
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 47 مم في كسب باللاذقية
2022-05-06
رياضة
التونسية جابر تبلغ نهائي بطولة مدريد للتنس
2022-05-06
فرانكفورت الألماني يبلغ نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على وست هام الانكليزي
2022-05-06
ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي ويبلغ نهائي دوري الأبطال
2022-05-05
تشيلسي يحدد القيمة التسويقية للبلجيكي لوكاكو
2022-05-04
تيم الشوفي موهبة واعدة في رياضة الشطرنج
2022-05-04
فوز الجيش على تشرين في ختام الجولة 25 للدوري الممتاز لكرة القدم
2022-05-04
ليفربول يفوز على فياريال ويبلغ نهائي دوري الأبطال
2022-05-03
اقتصاد
غازبروم الروسية: ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا متواصل عبر أوكرانيا
2022-05-06
النمسا تجدد معارضتها فرض حظر على استيراد الغاز الروسي
2022-05-06
مدير عام مؤسسة السكر: العمل جار للنهوض بواقع عمل شركات السكر
2022-05-06
أوبك بلس ملتزمة بكمية إنتاج النفط الحالية
2022-05-05
فايننشال تايمز: اقتصاد روسيا لن يتأثر بالحظر الأوروبي المحتمل على شراء نفطها
2022-05-05
غاز بروم تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية
2022-05-05
(شل) البريطانية تخسر نحو 4 مليارات دولار جراء انسحابها من روسيا
2022-05-05
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