غازبروم الروسية: ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا متواصل عبر أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم مواصلة ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل منتظم وطبيعي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الممثل الرسمي للشركة سيرغي كوبريانوف قوله “إن طلبات ضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا بتاريخ اليوم بلغت 9ر98 مليون متر مكعب”.

وكشف نائب مدير معهد الطاقة والتمويل أليكسي بيلوغوريف في وقت سابق أن الدول الأوروبية زادت بوتيرة كبيرة وارداتها من الغاز الروسي في أيار الحالي مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وأوقفت شركة غازبروم أواخر الشهر الماضي تصدير الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب رفضهما التسديد بالعملة الروسية لكن أوروبا وخاصة ألمانيا زادت بعد ذلك من استيراد الغاز الروسي وأعادت ضخه إلى بولندا.

يشار إلى أنه وفي ظل العقوبات الغربية التي طالت جزءاً من احتياطيات روسيا الدولية قررت موسكو الانتقال إلى عملة الروبل الروسي في عملية سداد ثمن الغاز المورد للدول غير الصديقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency