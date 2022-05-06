أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية مصحوبة بالرعد في مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 75 كيلو متراً في الساعة أحياناً مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….