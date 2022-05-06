السلطات الروسية تعتقل 6 إرهابيين من النازيين الجدد في روستوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم عن اعتقال ستة إرهابيين من النازيين الجدد في منطقة روستوف جنوب روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن إدارة روستوف في وزارة الداخلية قولها في بيان “إن ضباطاً من مركز مكافحة الإرهاب في الإدارة وبالاشتراك مع الفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكنوا من إيقاف أنشطة مجموعة متطرفة” مبينة أن “أعضاء هذه المجموعة ومنظميها يتبعون تكتيكات منظمة إرهابية محظورة في روسيا ويدير مواقعهم ومنصاتهم على الانترنت منظمات حكومية تسيطر عليها القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا”.

وحسب بيان الإدارة فقد نفذت هذه المجموعة أول عمل متطرف لها في مدينة شاختي الروسية في تشرين الأول عام 2021 وخربت خلاله نصباً تذكارياً يعود للحرب العالمية الثانية ومقبرة جماعية في المدينة كما قامت في العام الجاري باشعال النيران في أحد المقاهي ورسم عناصرها شعارات النازية على مبان حكومية بالمدينة إضافة إلى ذلك نفذت المجموعة عدداً من الهجمات ذات الدوافع العرقية في مدينتي نوفوتشيركاسك وروستوف أون دون ما تسبب بوقوع العديد من الإصابات.

وأوضح البيان أن هؤلاء المرتزقة صوروا مقاطع فيديو لأعمالهم غير القانونية ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد المزيد من العناصر كما أنهم نشروا معلومات تتعلق بأفكار النازية الجديدة للترويج لها إضافة إلى نشر شعارات النازية الألمانية.

وأشار البيان إلى أنه وخلال تفتيش شقق هؤلاء المعتقلين تم مصادرة اسلحة نارية ومناظير رؤية وهراوات فولاذية إضافة إلى أجهزة خليوية وأجهزة حفظ معلومات كانوا يستخدمونها في عملياتهم.

وكان مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع اعتقال مجموعة من الشبان بتهمة ارتكاب جرائم مستوحاة من أفكار النازية الجديدة.

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