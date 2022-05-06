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التونسية جابر تبلغ نهائي بطولة مدريد للتنس

2022-05-06

مدريد-سانا

صعدت التونسية أنس جابر إلى المباراة النهائية لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بفوزها بمجموعتين دون رد على الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا في نصف نهائي المسابقة.

وحسمت جابر 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-3 خلال 58 دقيقة لتتأهل إلى أول نهائي بطولة ماسترز في مسيرتها الاحترافية.

وستلاقي جابر في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 5ر6 ملايين يورو اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا التي فازت على السويسرية جيل تيكمان بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

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