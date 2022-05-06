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فرانكفورت الألماني يبلغ نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على وست هام الانكليزي

2022-05-06

برلين-سانا

تأهل آينتراخت فرانكفورت الألماني لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد الإنكليزي بهدف دون رد أمس في إياب الدور قبل النهائي.

وسجل اللاعب رافاييل بوري هدف فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 26 من المباراة.

وأكمل وست هام اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد آرون كريسويل.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنكلترا انتهت بفوز آينتراخت بهدفين لهدف.

ويلتقي آينتراخت في المباراة النهائية مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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