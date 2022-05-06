نيبينزيا: ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الغرب كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو والضغط عليها لافتا إلى أن ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله اليوم “يبدو وكأنكم كنتم تنتظرون هذه اللحظة لبدء تدوير عجلة القمع ضد روسيا وإذا تحدثنا عن الحرب العالمية فهي بلا شك تشن اليوم في المجال الاقتصادي ليس لدينا شك في أنكم كنتم تستعدون لها لأن السرعة التي انطلقت بها هذه العجلة لا تدع مجالا للشك في أنكم كنتم تستعدون لذلك مسبقا وقبل فترة طويلة”.

وأضاف نيبينزيا “فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات والحظر ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار.. عن أي قانون دولي تتحدثون بعد ذلك”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية للمفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم أن مبعوثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في السادس من أيار الجاري.

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