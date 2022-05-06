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بوليانسكي: اجتماع لمجلس الأمن مكرس لجرائم الجيش الأوكراني

2022-05-05

موسكو-سانا

أعلن ديميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بصيغة “آريا” سيكرس لجرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوليانسكي قوله على تلغرام “سنعقد غدا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن بصيغة آريا مكرسا لجرائم الجيش الأوكراني والجماعات شبه العسكرية ضد المدنيين التي سجلناها خلال عمليتنا العسكرية في أوكرانيا”.

وأضاف إن “الجانب الروسي سيظهر إفادات شهود العيان على هذه الجرائم وسيعطي الكلمة للصحفيين الغربيين”.

يشار إلى أن لقاء صيغة آريا هو اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي يعقده عضو في مجلس الأمن الدولي وتسمح الاجتماعات للأفراد والمنظمات والجهات الفاعلة الدخول في حوار مباشر مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في إطار شرعي وسري.

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