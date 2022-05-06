بيلاروس: هجمات محتملة للناتو قرب بيلاروس وروسيا

مينسك-سانا

رجح نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية روسلان كوسيجين أن تشن قوات حلف الناتو التي تتركز بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس هجمات ضدهما.

ونقلت وكالة تاس عن كوسيجين قوله في بيان على قناة التلغرام التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية إن “قوات الناتو تنتشر بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس ويمكن ان تقوم مجموعات بشن هجمات” مضيفا أن “جيران بيلاروس القريبين زادوا من نطاق وكثافة المناورات العسكرية”.

وأوضح كوسيجين أنه “منذ بداية العام الجاري أجرت قوات الناتو والجيوش الوطنية 15 مناورة” مشيرا إلى أنه “يجري حاليا تنفيذ تدريبات عسكرية لقوات متعددة الجنسيات تحمل اسم رمزي-ديفيندر يوروب 2022 في الأراضي وفي المجال الجوي لبلدان وسط وشرق اوروبا بما في ذلك بولندا ودول البلطيق وكذلك في مراكز وساحات التدريب ومياه بحر البلطيق وبحر الشمال”.

كما لفت كوسجين إلى أن هناك استعدادات جارية لعمليات قتالية في الاتجاه الشرقي.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية حذرت في وقت سابق من مخططات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أوروبا الشرقية مبينة أن الحلف يرى دول هذه المنطقة مسرحا للعمليات العسكرية كما يتضح من خطط مناوراته الدفاع عن أوروبا 2022.

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