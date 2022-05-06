اللجنة العليا لشؤون الكنائس تدين جرائم الاحتلال على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الفلسطينية واعتداءها اليوم على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت اللجنة في بيان نقلته وكالة وفا إلى تصاعد اجراءات الاحتلال القمعية وانتهاكاته بحق المصلين المسلمين والمسيحيين وتقييد وصولهم الى الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية إضافة الى البطش والتنكيل بالنساء والأطفال واعتقال الشبان المرابطين لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأضاف البيان إن “الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في خندق واحد يواجهون الممارسات الإسرائيلية والاستيطانية لحماية مقدساتهم والدفاع عن وجودهم في القدس المحتلة التي تسعى سلطات الاحتلال لتفريغها من سكانها الأصليين” مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة والمخالفة للقانون الدولي

والانتباه إلى المخاطر المحدقة بالمدينة المقدسة من تهويد وتغيير للواقع الديموغرافي فيها.

بدورها ادانت وزارة الاوقاف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الفلسطينية واستيلاءها على الاف الدونمات من اراضي الوقف الاسلامي جنوب مدينة اريحا بالضفة الغربية.

وأكدت الوزارة ان قوات الاحتلال استولت اليوم على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية ومقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا وذلك ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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