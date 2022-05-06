موسكو تتعهد بالرد على ممارسات واشنطن العدوانية تجاه دبلوماسييها

موسكو-سانا

تعهدت روسيا بالرد على الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة ضد وفودها الدبلوماسية الأممية مؤكدة أن واشنطن تنتهك باستمرار التزاماتها تجاه الأمم المتحدة لتصعيد المواجهة مع موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن السلطات الأمريكية منعت مجدداً وصول ممثلين روس إلى “حدث أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة ولم تصدر تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لرئيس الوفد الروسي ورئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات وموظف بوزارة الخارجية الروسية وعدد من المندوبين الذين يمثلون الشعوب الأصلية لشمال الاتحاد الروسي والذين خططوا للحضور إلى نيويورك للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين”.

وأوضحت الخارجية الروسية أنها تعتبر هذه الإجراءات بمثابة خط ثابت للولايات المتحدة وانتهاك خطير من قبل الجانب الأمريكي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بين الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة مؤكدة أن الهدف واضح وهو تصعيد المواجهة مع روسيا بأي ثمن ومنع ممثليها من إمكانية العمل بشكل كامل في ساحات الأمم المتحدة.

وشدد البيان الروسي على أن مثل هذا النهج العدواني لن يمر دون رد.

وفي وقت سابق لم تتمكن الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الوصول إلى اجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة بسبب التأخير عبر السفارة الأمريكية كما أنه بسبب تصرفات الولايات المتحدة تعطلت مشاركة المندوبين الروس في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للإعلام.

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