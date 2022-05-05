ميزينتسيف: النازيون يتحصنون في المستشفيات ومرافق مدنية أوكرانية

موسكو-سانا

كشف رئيس المركز الوطني الروسي للدفاع الجنرال ميخائيل ميزينتسيف عن قيام كتيبة نازية أوكرانية بنشر أسلحة ثقيلة في مستشفيات ومرافق مدنية تتحصن بها في المناطق الخاضعة لكييف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميزينتسيف قوله اليوم: “تم تجهيز معقل لمسلحي الكتيبة النازية بمستشفى للأطفال في ليسيتشانسك” مضيفاً إنه “في المستشفى السريري رقم 8 في خاركوف وضع الجيش الأوكراني مرابض مدفعية ومستودعاً للذخيرة وطرد الموظفين وجميع المدنيين بمن فيهم المصابون بأمراض خطيرة تحت التهديد بالانتقام”.

وتابع إنه “في سلافيانسك بمستشفى السكك الحديد تم نشر معدات عسكرية ثقيلة وتجهيز موقع عسكري مع مستودع للذخيرة وفي أوديسا تم في مبنى المستشفى السريري تجهيز مركز قيادة عسكري ونشر المركبات المدرعة والمدفعية وراجمات الصواريخ في محيطه”.

ولفت ميزينتسيف إلى أن “منظمة الصحة العالمية تتجاهل هذه الحقائق التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني” مجدداً دعوته “جميع المنظمات الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية”.