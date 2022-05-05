البطريرك يوحنا العاشر يازجي يترأس صلاتي الشكر والغروب في كفربهم بريف حماة

حماة-سانا

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي صلاة الشكر في كنيسة مار الياس وصلاة الغروب في كنيسة ماجرجس في بلدة كفربهم بريف حماة وذلك في إطار زياراته الرعوية إلى جميع أنحاء الكرسي الأنطاكي.

وشدد المطران يازجي على ثوابت الكنيسة الأنطاكية بالعيش الواحد مع كل مكونات الوطن والمشاركة يداً بيد معها في إعادة إعمار سورية.

واختتم كلمته بالبركة الرسولية لأهالي كفربهم وجوارها من البلدات والقرى وبالصلاة من أجل السلام في سورية.

شارك في الصلاة الميتروبوليت نقولا بعلبكي مطران أبرشية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس وسائر رؤساء الطوائف المسيحية في محافظة حماة.

وكانت فعاليات بلدة كفربهم الدينية والأهلية قد احتشدت في شوارع وساحات البلدة لاستقبال المطران يوحنا العاشر والوفد المرافق.

كما تم تدشين صالة القديس جاورجيوس مع إقامة حفل كورال في صالة الأب باسيليوس في كفربهم.

عبدالله الشيخ

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