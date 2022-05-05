موسكو تجدد مطالبتها بتحديد وضع محايد وغير نووي لكييف

موسكو-سانا

جددت روسيا تأكيدها على ضرورة تحديد وضع “محايد وغير نووي” لكييف لضمان سلامة المواطنين الروس وأمنهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قوله اليوم “إن روسيا لن تكون قادرة على الشعور بالأمان قبل تحديد وضع كييف المحايد وغير النووي”.

وأشار فولودين إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى ضمان سلامة مواطني روسيا سواء الذين يعيشون على أراضيها أو على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مضيفاً: “لا يمكننا أن نشعر بالأمان قبل اتخاذ قرار بأن تصبح أوكرانيا غير تكتلية ودولة خالية من الأسلحة النووية”.

وأكد رئيس مجلس الدوما أن “الأيديولوجيا النازية اليوم هي في الواقع أساس النظام السياسي بأكمله في أوكرانيا” مؤكداً أن نظام كييف “يحمل تهديداً محتملاً لمواطنيه”.