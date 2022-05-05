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هنغاريا ترفض دعم خطة العقوبات الأوروبية ضد روسيا

2022-05-05

بودابست-سانا

اعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان رفض بلاده دعم خطة الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بشكلها الحالي.

ونقلت وسائل إعلام عن اوربان قوله اليوم في رسالة بعثها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات فقط عندما تكون جميع الدول الأعضاء جاهزة لذلك” مؤكداً أن بلاده لا تدعم حظر استيراد النفط الروسي.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي حالياً خطة المفوضية بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تضمن حظر واردات النفط الخام خلال ستة أشهر وحظر واردات منتجات النفط بحلول نهاية العام.

وأعربت هنغاريا بالفعل عن تحفظات على الخطة التي تحتاج إلى اتفاق بالإجماع لتطبيقها عملياً.

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