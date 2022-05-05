أوبك بلس ملتزمة بكمية إنتاج النفط الحالية

لندن-سانا

أفاد مصدران في مجموعة (أوبك بلس) بأن المجموعة وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً في حزيران المقبل.

ونقلت (رويترز) عن المنظمة قولها إن “روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما النفطي إلى 10.663 ملايين برميل يومياً لكل منهما في حزيران المقبل”.

وعقد اجتماع (أوبك بلس) التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا اليوم وسط ارتفاع أسعار النفط.

وسجلت أسعار الخام في آذار أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عند أكثر من 139 دولاراً للبرميل وجرى تداول خام برنت القياسي فوق 111 دولاراً.

وكانت دول مجموعة (أوبك بلس) اتفقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ آذار2020 عندما أدت جائحة كوفيد 19 إلى كبح الطلب وحينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل في اليوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب اتفقت الشهر الماضي على سحب كميات قياسية من المخزونات للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطرابات الامدادات من روسيا.

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