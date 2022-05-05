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الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال

2022-05-05

القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المنظمات الدولية إلى وقف الحرب المفتوحة التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني عن طريق توسيع الاستيطان وعمليات التطهير العرقي.

وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وازدواجية المعايير التي ينتهجها مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولفتت إلى آخر المخططات الاستيطانية التي أعلن عنها الاحتلال لإقامة 12 وحدة استيطانية جديدة في بلدة مسافر يطا في مدينة الخليل بالضفة الغربية ضمن إطار تكريس الاستيطان والإمعان في نظام الفصل العنصري “الابارتهايد” وذلك بانتهاك صارخ للقرارات الاممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وجددت الخارجية مطالبتها ببدء تحقيق فوري حول انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ووقف مخططاته الاستيطانية في عموم الأراضي الفلسطينية ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

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