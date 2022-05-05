لوكاشينكو:اختيار روسيا للأسلحة في أوكرانيا سيعتمد على سلوك الناتو

مينسك-سانا

أفاد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بأن اختيار روسيا للأسلحة التي ستستخدمها في أوكرانيا خلال عمليتها الخاصة في ذلك البلد يعتمد على تصرفات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس: إن الأسلحة التي ستستخدمها روسيا لا تعتمد كثيراً على أوكرانيا وإنما على “الناتو” مؤكداً أن “الناتو تجاوز الخطوط الحمر في أوكرانيا”.

وشدد لوكاشينكو على أن بلاده تقف إلى جانب السلام حيث أنها دعت مراراً وتكراراً إلى إنهاء الحرب مشيراً إلى بدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

ووصف لوكاشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأخ الأكبر وقال: إن الرئيس الروسي ليس لديه علاقات أوثق أو أكثر انفتاحا أو أكثر ودية من علاقته مع بيلاروس.

وأضاف إن بلاده لا تشكل أي خطر على الآخرين ولم ولن تهدد أحداً مشيراً إلى أن الغرب وخاصة واشنطن هم المسؤولون عن تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأنها تريد اغتنام اللحظة وربط حلفائها بها وإغراق روسيا في الحرب مع أوكرانيا مؤكداً أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتلقى الأوامر منها وليس هو من يدير بلاده.

واعتبر لوكاشينكو أن أوكرانيا كانت تستفز روسيا مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن تسير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا المستمرة منذ 10 أسابيع بهذا الاتجاه.

وكان لوكاشينكو أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم المضي قدماً في تعاونها مع روسيا لهزيمة الغرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency