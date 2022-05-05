البرلمان الأوروبي يدين حكم النظام التركي بالسجن المؤبد على معارض

بروكسل-سانا

أدان البرلمان الأوروبي بشدة اليوم حكم النظام التركي الجائر بالسجن المؤبد على رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا مبيناً أن هذا النظام قضى على كل أمل في استئناف إجراءات انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء البرلمان الأوروبي استنكروا في قرار لهم الطبيعة الجائرة وغير المشروعة والتعسفية لاحتجاز كافالا منذ نهاية عام 2017 وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقال النواب الأوروبيون في قرارهم: إنه من خلال اتخاذ قرار بالتحدي العلني للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “وتركيا عضو فيها” في قضية عثمان كافالا وفي حالات أخرى قضت الحكومة التركية عمداً على كل الآمال في إعادة فتح عملية الانضمام إلى الاتحاد أو فتح فصول جديدة وإنجاز الفصول المفتوحة.

وكان القضاء التابع للنظام التركي حكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في الـ25 من نيسان الماضي وذلك بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط حكومة رجب طيب أردوغان.

كما حكم النظام التركي على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر كافالا البالغ من العمر 64 عاما بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم له.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين وفصل مئات الآلاف من الخدمة العامة وخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016.

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